En 35-årig gammel mand og kvinde fra USA er tiltalt for bedrageri. Ifølge politiet har de svindlet for titusinder kroner.

Det skriver ABC News

En mand og kvinde fra Port Byron i den amerikanske delstat New York er tiltalt for bedrageri.

Ifølge politiet i Cayuga County skulle parret eftersigende have svindlet sig til titusinder af kroner ved at starte en indsamling til deres ni-årige søn, der led af kræft.

'GoFundMe'-siden, som er hjemmesiden de brugte på at samle penge ind, er blevet fjernet igen. Men hjemmesiden Syracuse.com viser, at man kan se, familien nåede at samle knap 30.000 kroner ind fra donorer. Det skriver CNN.

Det største problem er dog, at deres søn aldrig har været syg, og aldrig har haft kræft.

Det var sidste sommer, forældrene kom med de første meldinger om, at deres blot ni årige søn havde fået 'Hodgkins lymform' - en agressiv kræftform.

Derfor startede de en indsamling for at få råd til at betale sygehusregninger, da de begge måtte sige op på deres jobs for at tage sig af sin søn.

Faren til sønnen skrev på siden for insamlingen i august sidste år:

'Jeg mangler ord. Tak til jer alle. Jeres generøsitet og medfølelse er helt fantastisk,' skrev han.

Men nu er de store løgne i gang med at blive afsløret.

Det er foreløbigt uvist, hvordan myndighederne har fået mistanke til parrets bedrageri, men tidligere i år starter politiet en efterforskning.

Mandag blev forældrene arresteret.

Historien har fået massiv mediedækning, og GoFundMe har udtalt til det amerikanske medie USA Today, at alle donorere vil få sine penge igen.

På onsdag i næste uge skal forældreparret for retten.