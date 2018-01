Familien til den forsvundne norske kvinde, Janne Jemtland, er i chok. Lidt efter lidt begynder det at gå op for hendes pårørende, at der kan være sket noget forfærdeligt med den 36-årige mor til to.

Det er fortsat et mysterium, hvor Janne Jemtland er, og hvad der er sket med hende.

Natten til fredag 29. december forlod sit hjem i Veldre i Hedmark små 150 kilometer nord for Oslo uden at fortælle sin mand eller nogen anden, hvor hun gik hen. Et vidne så hende ved to-tiden om natten, og hendes mobil blev sidste gang registreret i den nærliggende by Brumunddal lidt i seks lørdag morgen.

»Vi er mærkede af situationen. Det er ganske uvirkeligt for os, det, som er sket nu, og som alle andre, leder vi efter svar,« siger Jannes bror, Terje Opheim til norsk TV2.

Broderens udtalelse kommer efter, at der torsdag i den forløbne uge blev fundet blodspor ved Fagerlundveien i Brumunddal. Blod, som politiet har konstateret, stammer fra den forsvundne kvinde.

»Vi har ingen teori om, hvad der er sket. Vi forstår, at der er fundet blod og indser, at der er sket noget med Janne,« siger Terje Opheim til tv-stationen.

Han og resten af familien ønsker at få vished om hendes skæbne hurtigst muligt. Han fortæller, hvor hårdt det er ikke at vide, hvad der er sket, og han takker for den støtte, familien har fået af venner, bekendte og resten af lokalsamfundet.

Janne Jemtland er mor til to børn på 10 og 13 år, og familien er naturligvis særligt optaget af at tage vare på dem.

Broderen beskriver hende som en social, omgængelig og positiv kvinde.

»Det har været et chok for familien. Jeg så hende til fest dagen før, og hun var i strålende humør. Der var intet, som tydede på, at hun ville væk,« siger Terje Opheim.

Det var Janne Jemtlands mand, der opdagede, at hun var væk. Han alarmerede politiet nytårsaften.

Efter fundet af blodet i vejkanten Fagerlundvegen i Brumunddal ikke langt fra den forsvundne kvindes hjem, arbejder politiet ud fra en teori om, at hun er blevet kørt ned, og er i fuld gang med at undersøge bilerne i området.

»Det er naturligt at mistænke, at der er sket hende noget. Nu skifter efterforskningen fokus, og vi står overfor en kriminalsag,« sagde politiadvokat André Lillehovde van der Eynden fredag til den norske avis VG.