I videoen herover ses Kim Jong-uns kortege ankomme til Singapore.

Hun er blevet kaldt 'Nordkoreas prinsesse' - og hun er med i kulisssen, når Kim Jung-un mødes med USA's præsident Donald Trump.

Faktisk var den 30-årige Kim Yo-Jong - lillesøster til Nordkoreas diktator, Kim Jong-un - initiativtager til et andet historisk møde, nemlig det, der fandt sted mellem Nordkorea og Sydkorea. Idéen fik hun under vinter-OL i Sydkorea sidste år, hvor hun var Nordkoreas ansigt udadtil.

»Jeg håber, at Pyongyang og Seoul kommer nærmere hinanden i vores folks hjerter,« har Kim Yo-Jong forklaret ifølge CNN.

I løbet af de seneste år er hun oftere og oftere set i officielle sammenhænge med sin bror.

I oktober blev hun medlem af politbureauet, der er Nordkoreas højeste besluttede organ, og dermed blev hun en af de mest magtfulde kvinder i landet. Dermed er hun støt og roligt steget i graderne siden 2014, hvor hun blev leder af kommunistpartiets propagandakontor. Hun er også havnet på USA's liste over politikere, der er skyldige i alvorlige angreb på menneskeheden.

Foto: KNS/KCNA/AFP/RITZAU SCANPIX

Der er ifølge Balbina Hwang, gæsteprofessor ved Georgetown University og grundlægger af National Committee on North Korea ingen tvivl om, at hun spiller en ganske central rolle i nordkoreansk politik.

»Hun er formentlig en af dem, der har mest indflydelse på Kim Jong-un, som har ganske få, han stoler på,« siger hun til CNN.

Ifølge en sydkoreansk tænketank overtog hun i efteråret 2014 kortvarigt lederskabet i landet, mens Kim Jong-un var syg - og i april deltog hun som eneste kvinde i mødet med Sydkorea, der fandt sted i den demilitariserede zone, der adskiller de to lande. Her tog hun noter og gjorde alt for ikke at havne i spotlyset.

Men ligesom andre medlemmer af Kim-klanen ved man ikke meget om hende. Hun er så vidt vides den yngste af en søskendeflok på syv. Hendes far, Kim Jong II, fik børn med fire kvinder, men Kim Yo-Jong har samme mor som Kim Jong-un.