Der er måske blevet set lige lovlig mange Bollywood-film på den 15 timers lange flyrejse mellem Canada til Indien.

I hvert fald har den canadiske premiereminister Justin Trudeau i overvældende grad ladet sig inspirere af filmenes prangende påklædninger, ved at møde op i en sherwani (indisk klædedragt, red.) som kun en indisk brudgom vil bære til sit eget bryllup… i en Bollywoodfilm.

Justin Trudeau er gået all in på Bollywood-påklædningen. Foto: Kilpatrick Sean/CP/ABACA Justin Trudeau er gået all in på Bollywood-påklædningen. Foto: Kilpatrick Sean/CP/ABACA

Premierministeren og hans familie er med andre ord gået lige lovlig meget ’all in’ i et forsøg på at tilpasse sig den indiske kultur på en uges rundrejse i landet, der begyndte den 17 februar. Allerede nu er familien blevet spottet i tre udgaver af den traditionelle påklædning, som ingen indere til hverdag ville iklæde sig. Og det får de indiske ministre – ja, selv Bollywood-stjernene - til at falme i deres mørke jakkesæt.

Den tidligere minister for Jammu and Kashmir, Omar Abdullah, er en af de indere, som har kommenteret udklædningsfesten på de sociale medier.

'Er det bare mig, eller er den her koreograferede nuttethed en lille smule for meget? Og til information, så går vi indere altså ikke sådan klædt hver dag, ikke engang i Bollywood,' skriver Omar Abdullah.

Is it just me or is this choreographed cuteness all just a bit much now? Also FYI we Indians don’t dress like this every day sir, not even in Bollywood. pic.twitter.com/xqAqfPnRoZ — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) 21. februar 2018

Og en anden inder stemmer i:

'Selv hvis Trudeau var en indisk brudgom ved sin bryllupsreception, ville han være latterligt ’overdressed’,' skriver den indiske Twitterbruger.

Justin Trudeau har her valgt at iklæde sig en dragt, som ellers kun bæres af en brudgom... i en Bollywoodfilm. Foto: Sean Kilpatrick Justin Trudeau har her valgt at iklæde sig en dragt, som ellers kun bæres af en brudgom... i en Bollywoodfilm. Foto: Sean Kilpatrick

Justin Trudeau og familien forsætter dog ufortrødent deres rundrejse – samler hænderne og bukker korrekt med hovedet i mødet med den fremmede kultur – selv om de måske er en anelse for prangende påklædte, selv for en inder.