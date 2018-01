Et United Airlines-fly af typen Boing 777 måtte afbryde turen fra Chicago til Hong Kong og nødlande. Årsagen er ærlig talt ret ulækker.

En mandlig passager smurte således sin afføring ud over over flere af flyets toiletter, og han forsøgte endda at skylle sin t-shirt ud i et af toiletterne. Af frygt for de andre passagerers helbred måtte flyet omdirigeres og nødlande i Anchorage, Alaska. Det skriver New York Post.

Her stod agenter fra sikkerhedstjenesten FBi klar til at modtage passageren, som stod bag de bizarre optrin. Han havde samarbejdet med flyets besætning efter episoden.

Lufthavnspolitiet fortæller, at manden blev taget til hospitalet i Providence, hvor han skal mentalundersøges. I første omgang har United Airlines ikke valgt at lægge sage an mod manden.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal flyet rengøres fuldstændig, før det igen må komme på vingerne.

»Vi har sørget for hotelværelser til vores kunder og arbejder på at få dem frem til deres destinationer så hurtigt som muligt,« siger United Airlines til New York Post.

Det fremgår ikke af historien, om den mandlige passager, som var årsag til nødlandingen, havde et maveonde eller ej.