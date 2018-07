Den thailandske fodboldtræner, der er fanget fire kilometer inde i en grotte sammen med drenge fra sit fodboldhold, har tidligere set døden i øjnene.

I 2003 overlevede træneren ved navn Ekkapol Chanthawong en epidemi, der hærgede i hans hjemby i det nordlige Thailand. Det skriver australske news.com.au, som citerer avisen The Australian.

Men epidemien kostede den dengang 10-årige Ekkapol Chanthawongs mors, fars og lillebrors liv, og han blev dermed forældreløs.

Han blev sendt hjem til sine slægtninge for at bo, og hans tante beskriver ham overfor avisen som en ensom og trist lille dreng.

Hans slægtninge besluttede sig for at sende ham til et buddhistisk tempel, hvor han levede som en munk i ti år.

En af de ambulancer, der transporterer de drenge, som søndag blev reddet ud af grotten, til hospitalet Foto: PONGMANAT TASIRI

»Han kan meditere i op til en time. Det har helt sikkert hjulpet ham og drengene derinde«, siger tanken Tham Chanthawong til avisen.

Søndag blev fire drenget reddet ud af grotten af dykkere, de har været indespærret i grotten siden den 23. juni.

Ifølge lokale kilder er den 25-årige fodboldtræner den sidste, der skal reddes ud af grotten.

