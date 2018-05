Det danske forsikringsselskab Alpha Insurance A/S blev 8. maj erklæret konkurs af Sø- og Handelsretten. Firmaet har adskillige britiske taxachauffører som kunder. Derfor lammede nyheden store dele af taxatrafikken i London, England, onsdag.

Det skriver blandt andet BBC.

Ifølge det engelske forbund 'the Licensed Taxi Drivers Association' var omkring 10.700 taxichauffører påvirket af konkursen onsdag. De blev anbefalet at tegne en ny forsikring hurtigst muligt, hvis de fortsat ville køre taxa, da den gamle hos Alpha Insurance A/S ikke længere er gyldig.

»Det er en af de værste situationer, vi har været udsat for. Jeg var nødt til at stoppe med at arbejde i går aftes, og nu har jeg mistet to dages fortjeneste,« siger taxichauffør, Marci Moroney, som BBC møder foran forsikringsselskabet Protector i London.

Det er langt fra sikkert, at taxachaufførene får deres penge tilbage fra det konkursbegærede forsikringsselskab, hvorfor flere kan få et betragteligt tab. Eksempelvis fortæller Abdel Hamid, at han ikke får sine knap 25.000 kroner tilbage fra Alpha Insurance A/S, som han betalte for et halvt års tid siden for sin forsikringspolice.

Ifølge BBC Londons transportkorrespondent, Tom Edwards, er konkursen og den efterfølgende kaos historisk. Man har aldrig set noget i samme størrelsesforhold i byen før.

Hvor mange taxachauffører, der har tegnet en ny forsikring siden onsdag, er endnu ikke offentliggjort.