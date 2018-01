I videoen herover taler Trump til sine tilhængere på valgnatten, da det stod klart, at han havde vundet.

Journalist Michael Wolff har skabt massiv debat efter sin nye bog om Donald Trump. Kritikere mener dog, at han har et anstrengt forhold til sandheden.

En ny bog, ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’, der udkom fredag, har fået massiv omtale. Bogen, der omhandler USA’s præsident, Donald Trump, er en nærgående skildring af en temperamentsfuld og uerfaren præsident, der omgiver sig selv med stridende rådgivere og embedsmænd. På kort tid er bogen blevet nr. ét på onlinegiganten Amazons bestsellerliste i USA.

Men hvem er så den udskældte forfatter, der begyndte sin tid som fluen på væggen i Det Hvide Hus umiddelbart efter Trumps indsættelse i januar 2017?

‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’ fylder 336 sider. Foto: JUSTIN SULLIVAN ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’ fylder 336 sider. Foto: JUSTIN SULLIVAN

Michael Wolf er 64 år og skriver regelmæssigt klummer i de amerikanske medier New York Magazine og Vanity Fair. Før bogudgivelsen om præsidenten var han bedst kendt for en biografi af Rupert Murdoch kaldet ‘The Man Who Owns the News’, der udkom i 2008. Michael Wolf har tre gange været nomineret til den prestigefyldte pris ‘National Magazine Award’, hvoraf han har vundet to af gangene. Men er han samtidig en mand med et blakket ry. Hans kritikere ville sige, at han har et anstrengt forhold til sandheden.

Journalisten Michelle Cottle fra New Republic skrev i 2004 en klumme under overskriften ‘Wolff trapped’ (Wolff fanget, red.), hvor hun skriver, at ‘scenerne i hans klummer i højere grad er opdigtede end en afspejling af virkeligheden’. Hun har selv talt med Michael Wolff, og han indrømmer, at ‘konventionel rapportering ikke er hans stærke side’.

I en tidligere bog har Wolff ifølge The Washington Post endda erkendt at have løjet. Derfor bliver den nye udgivelse ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’, af flere læst med en vis skepsis. Journalisten Nick Confessore fra The New York Times undrer sig bl.a. over, at Wolff i direkte citater gengiver en 500 ord lang samtale, selvom det er uklart, om forfatteren selv var til stede i lokalet.

Michael Wolf fastholder dog, at indholdet i bogen er korrekt. Det bygger ifølge forfatteren selv på 200 interviews med Trump, medlemmer af præsidentens stab og andre centrale figurer omkring hans administration.

»Min troværdighed bliver miskrediteret af Donald Trump, der er den mindst troværdige mand, der nogensinde har gået på denne jord,« siger Michael Wolf i et interview med tv-stationen NBC.

Kampen mellem forfatteren og den amerikanske præsident lader da også til at fortsætte. I går satte den Donald Trump sig endnu engang til tasterne for at forsvare sig selv oven på bogens beskyldninger. Bl.a. kan man læse, at ansatte i Trump administration angiveligt tvivler på præsidentens intelligens og anser ham for at være ustabil. Derfor skrev præsidenten om sit eget intellekt på Twitter:

»Jeg gik fra at være en meget succesfuld forretningsmand, til top tv-stjerne og videre til præsident for USA (i første forsøg). Jeg tror, det kvalificerer til ikke alene at være klog, men også at være et geni ... og vel og mærke et meget stabilt geni!«.