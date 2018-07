Folk tog ikke studiet seriøst. Nogle mænd sendte billeder af Svampebob Firkant.

»Tag venligst et billede af din penis ved siden af måleapparatet.«

Sådan lød opfordringen for nyligt fra en forsker, der skulle bruge billederne til en undersøgelse af, hvordan længden på kønsorganet påvirker mænds selvværd, skriver Videnskab.dk.

Opfordringen har dog fået lidt for mange useriøse mænd til tasterne: Forskeren, Alicia Walker, som er ph.d. i Sociologi ved Missouri State University, USA, har fået billeder fra mænd, der ikke har fulgt retningslinjerne.

Læs også på Videnskab.dk: Forskere: Fingre afslører længden på penis

Mange laver sjov med projektet og sender billeder af tegneseriefigurer i stedet for deres egne penisser, skriver The Independent ifølge Videnskab.dk.

Nogle mænd har for eksempel indrømmet, at de har vedhæftet billeder fra tegnefilmen Svampebob Firkant.

Offentlighedens reaktion på projektet betyder, at »pålideligheden af undersøgelsen som helhed er blevet kompromitteret,« siger Alicia Walker til The Independent.

Derfor har hun aflyst studiet.

Forskeren anklager medierne for at være skyld i, at folk ikke har taget hendes projekt seriøst. Medierne har dækket projektet på en unøjagtig og uansvarlig måde, siger hun til The Independent.

