Der har efter alt at dømme duftet rigtig godt på A2-motorvejen nær Slupca i det vestlige Polen onsdag eftermiddag.

Her væltede en lastbil nemlig omkuld, hvilket resulterede i, at det meste af lasten - 12 tons brun chokolade - flød ud på asfalten og spærrede vejen i begge retninger.

Det lyder måske lækkert, men det har været lidt af et helvede at rydde op efter ulykken, forklarer brandmand Bogdan Kowalski ifølge Daily Mail til lokalmediet TVN24. Chokoladen begyndte nemlig så småt at stivne, da den ramte asfalten.

»Afkølet chokolade er værre end sne,« siger han.

Marlena Kukawka, der er talsperson for politiet i Slupca, fortalte tidligere på dagen ifølge New York Times, at ulykken ville betyde flere timers kø på motorvejen.

»Vi er nødt til først at fjerne lastbilen fra motorvejen. Det vil tage nogle timer eller mere,« sagde hun og tilføjede, at det helt sikkert var første gang, hun havde oplevet noget lignende.

Lastbilen væltede i en soloulykke, og chaufføren, en 60-årig mand, slap derfra med en brækket arm. Han blev efterfølgende ført til et nærliggende hospital.