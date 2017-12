Den svenske by Lidköping dropper i år byens nytårsfyrværkeri d. 31. december og erstatter det med et dyrere lasershow for at skåne dyr og natur. Der er dog to ulemper ved at droppe krudtet.

Det skriver SVT.

Der bliver trængsel på torvet i Nya Staden, når komunnen blænder op for sit spritnye lasershow, der i år erstatter raketter, fontæner og bombebatterier. Det er dog ikke alle, der er henrykte over ideen.

»Det er klart, at folk har sat sat sig imod og ikke vil have, at vi piller ved en tradition som nytårsfyrværkeriet, men de fleste er nu engang meget positive og ser frem til det,« lyder det fra kommunenens kultursektretær Helene Wellner overfor SVT.

Det nye lasershow kommer til at være ti minutter, hvilket er fire minutter længere end showet i 2016, hvor man brugte traditionelt krudt. Prismærket er også lidt større. Fyrværkerens show kostede sidste år 150.000 svenske kroner, mens lysshowet koster 200.000. Til gengæld bliver det alternative 'nytårsfyrværkeri' så genudsendt nytårsdag, når mørket er faldet på. Ud over den større prismærkat, så har lasershowet den begrænsning, at man skal stå på bytorvet for at kunne se det. Det foregår ikke på himlen ligesom traditionelle raketter.

Fordelene ved lysshowet er. at husdyr ikke bliver skræmt af høje knald og eksplosioner, ligesom resterne af rakketterne ikke kommer til at flyde i naturen. Strømregningen behøver man heller ikke at bekymre sig om, lasershowet trækker blot det samme ud af stikkontakten, som en mellemstor villa gør i samme tidsperiode.

Kommunen har endnu ikke taget stilling til, om lysshowet skal afløse den klassiske krudtforestilling.