En amerikansk kvinde fra staten Louisiana har mistet livet, efter hun blev syg af at spise østers.

Tilbage i september købte Jeanette LeBlanc en pose friskfangede østers på et marked sammen med nogle venner. Hun spiste omkring 20 af dem, inden hun kort tid efter begyndte at føle sig syg.

»Omkring 36 timer senere begyndte hun at få ekstrem åndenød og udslet på benene,« forklarer Jeanettes hustru, Vicki Bergquist, til lokalmediet KLFY.

Parret fandt ud af, at Jeanette var blevet ramt af kødædende vibrio-bakterier, der blandt andet lever i varme vandområder.

»Det er en kødædende bakterie. Hun havde svære sår på benene,« forklarer Vicki Bergquist.

Jeanette LeBlanc kæmpede for sit liv i 21 dage, indtil hun den 15. oktober sidste år tabte kampen til de aggressive bakterier.

»Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være at gå det igennem i 21 dage - ikke engang én dag. De fleste klarer den ikke så længe,« forklarer Karen Bowers, der er en ven af parret, til KLFY.

Begge kvinder gør nu alt, hvad de kan for at skabe opmærksomhed omkring vibrio-bakterien, som man blandt andet kan blive ramt af i lunt, forurenet vand eller ved indtagelse af rå østers.

»Hvis folk virkelig ved, hvad der kan ske med dem - at de bogstaveligt kan dø i løbet af to døgn efter at have spist rå østers - er det så virkelig det værd,« siger Karen Bowers.

Kødædende bakterier

Den bakterie, Jeanette LeBlanc blev inficeret af, hedder vibrio vulnificus på latin. Den sygdom, den kan medføre, bliver på dansk kaldet havkolera eller nekrotiserende fasciitis.

Patienter, der overlever mødet med sygdommen, må ofte have amputeret lemmer.

I sommeren 2006 var der i Danmark et udbrud af vibrio-bakterier på danske strande på grund af høj varme. Det kostede blandt andet en 62-årig fisker livet. Dengang anbefalede sundhedsstyrelsen, at man ikke gik i vandet, hvis man havde åbne sår eller svækket immunforsvar.

Sygdommen rammer dog adskillige danskere hvert eneste år, som metroxpress tidligere har beskrevet.

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan det kan se ud, når de kødædende bakterier får frit spil på et menneske (via Wikimedia Commons):