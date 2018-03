Du er slet ikke så afhængig af hotellers nøglekort, som du måske tror.

De fleste moderne hoteller har for længst droppet de gode gamle nøgler, og erstattet dem med små plastic-nøglekort, der passer i tegnebogen som ethvert andet plastickort.

Samtidig er der sat en lille boks op, som man skal stikke kortet i for at tænde elektriciteten på værelset - eller skal man nu også det?

Det er der sat spørgsmålstegn ved på Twitter, hvor en bruger har afsløret et såre simpelt - men også genialt - trick.

Hun har nemlig opdaget, at man ikke behøver stikke nøglekortet ind - man kan bruge enhver genstand, som har samme størrelse og form. Altså ethvert plastickort fra pungen eller foldet papir.

Tricket bliver modtaget med kyshånd af mange brugere, som har været frustrerede over, at man ikke kan lade sin elektronik op, når man er væk fra værelset.

»Ville oplade min 'battery pack' (transportabelt batteri til opladning af elektronik) mens jeg spiste aftensmad, men havde brug for mit nøglekort«, skriver Katyagar Moonagon på Twitter til billedet af et helt andet kort i boksen.

Opslaget har afstedkommet en masse kommenaterr fra folk, som nu føler sig dumme over ikke selv at have opdaget muligheden.

»Jeg har altid troet, at kortene havde en form for magisk, digital kode-dims i dem«, skriver for eksempel Twitter-brugeren Ian Dunt.

Det viser sig, at kortet blot skal presse en knap ned på bunden af boksen.