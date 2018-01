Tilbage i november sad 58-årige Tony Thomas fra Arkansas og så en amerikansk fodboldkamp. Noget, der endte med at koste hans kone, Elke, livet.

Det skriver New York Post.

For da Tony Thomas på et tidspunkt gik ud for at tage en cigaret, valgte hun at skifte kanal på fjernsynet.

»Da han kom tilbage, opdagede han at Elke havde skiftet. Han spurgte, hvad stillingen var, og så begyndte hun at råbe af ham,« fortæller Anthony Counts, der har efterforsket sagen for Lonoke County i anklageskriftet.

Efterfølgende gik Tony Thomas amok. Han har selv forklaret, hvordan han fik blackout, og at det næste han husker er, at han stod bøjet over konen med en kniv i hånden.

Politiet havde allerede modtaget et alarmopkald, da en kvinde i nabolaget havde bemærket, at der kom larm fra parrets hus. Også Tony Thomas selv ringede og slog alarm. Her bad han dem komme med en ligvogn, fordi han 'havde slået sin kone ihjel'.

Der mødte da også politiet et grusomt syn, da de kom frem til huset. Der var blod på væggene, fjernsynet og et bord.



Derudover havde den 58-årige amerikaner trukket liget gennem huset og ud i haven, hvor han havde lagt konen under et tæppe og presenning.

Tony Thomas har siddet fængslet lige siden og har også erkendt, at han har dræbt sin kone.