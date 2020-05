Den filippinske præsident, Rodrigo Duterte, vil ikke lade børn komme tilbage i skolen, før der er en vaccine mod coronavirus klar.

Børnene var ellers sat til at starte skolegangen igen i slutningen af august. I slutningen af marts betød coronavirussens indtog i Filippinerne, at alle skoler med tilsammen 25 millioner elever blev lukket ned.

Men da Duterte holdt tale sent mandag aften, sagde han, at coronarisikoen var alt for stor til at åbne skolerne allerede i august.

»Hvis ikke jeg er overbevist om, at det er sikkert, så er det nytteløst at begynde at snakke om at åbne for skoleklasserne,« sagde præsidenten. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

»For mig gælder det, at vaccinen kommer først. Hvis vi allerede har vaccinen, så er det i orden,« tilføjede han. »Men hvis ingen klarer eksamen – så er det bare sådan.«

Det er uklart, hvornår en coronavaccine kan være klar.

Skoleåret i Filippinerne går normalt fra juni til apriil.

Undervisningsministeriet har allerede forberedt sig på onlineundervisning, som skal bruges i det kommende skoleår. Men problemet i det fattige Filippinerne er, at langt de færreste har råd til computer.

På grund af pandemien over hele verden har skoleelever været hjemsendt i mange lande. Men nogle steder er undervisningen begyndt igen i skolerne. Det er tilfældet i for eksempel Sydkorea og Frankrig.