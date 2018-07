De thailandske myndigheder har søndag morgen dansk tid indledt evakueringen af 12 drenge og deres fodboldtræner fra en oversvømmet grotte i det nordlige Thailand.

Myndighederne oplyser videre, at der søndag formiddag klokken ti lokal tid - klokken fem dansk tid - blev sendt 18 dykkere - 13 internationale og fem fra Thailand - ind i grottekomplekset. Deres mål er at hente drengene og træneren ud. Lægepersonale står klar uden for grottens indgang til at tage imod drengene.

Følg med live i B.T.s dækning af redningsaktionen her: