Ashley Grant-Smith skulle giftes med sin forlovede Danielle i oktober måned 2017. Men de to blev aldrig gift. Den 27-årige britiske mand døde dagen inden brylluppet. Det skriver mamamia.com.au.

Det unge par havde mødt hinanden på Kreta i 2015 og kort efter havde Ashley fået konstateret en sjælden form for blodkræft, da han fik undersøgt en mystisk bule i nakken.

Sygdommen endte med at tage livet af ham. To måneder senere, mens Danielle Cumberworth stadig sørgede over tabet af sin forlovede, fandt hun en lille seddel, da hun en dag vendte hjem fra arbejde. Postbuddet havde været der med en pakke til hende og hun havde lige misset ham.

Hun fik dog hentet pakken på posthuset. Da hun åbnede den i bilen blev hun dybt forbløffet. I pakken lå en forlovelsesring i hvidguld med diamanter. Ringen var fra Ashley.

»Det var en kæmpe overraskelse. Jeg græd ikke, jeg grinte. Han havde slet ikke fortalt mig om det. Det var en meget smuk ring,« siger Danielle Cumberworth.

Parret besluttede sig for at blive gift, selvom Ashley havde fået at vide, at han ville dø af sin sygdom. Han fortalte at en af de ting, som han fortrød i livet var, at han ikke havde giftet sig med Danielle. Så derfor besluttede parret sig for at blive gift.

Desværre så fik Danielle en opringning dagen inden brylluppet om at hun skulle skynde sig hjem til Ashleys forældre, hvor parret boede, så Danielle og Ashleys mor kunne pleje og passe Ashley. Der vidste hun, at han var død.

Selvom de ikke nåede at blive gift, så har hun stadig ringen. Hun vil have den resten af sit liv, selvom den aldrig blev brugt, forklarer hun.