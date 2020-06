De statslige myndigheder i den nordvestlige stat Washington har en klar besked til den amerikanske præsident. Hold fingrene væk fra den politifri zone, som demonstranter har oprettet i storbyen Seattle.

Beskeden kommer, efter at Donald Trump har truet med at 'tage området tilbage'.

Demonstrantere gik på gaden for at vende sig mod racisme og politivold, der viste sit grimme ansigt ved George Floyds tragiske død.

Jay Inslee, der er guvernør i Washington, har sagt, at Trump skal holde sig fra at blande sig i statens forhold.

Det bliver malet på ordet CHAZ nær Seattles politistation East Precinct. Foto: David Ryder

Seattles borgmester, Jenny Durkan, er endnu mere direkte i sin afvisning af præsidenten og kaldte enhver invasion af byen for illegal.

Omdrejningpunktet i Seattle er et område kaldet CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone), ved Seattles politistation East Precinct. Det skriver AFP.

»Tag jeres by tilbage NU. Hvis I ikke gør det, vil jeg,« lød Donald Trumps advarsel til borgmester Jenny Durkan og guvernøren for Washington Jay Inslee, som begge er demokrater.

Truslen blev givet i et tweet sent onsdag aften, og i tweetet kaldte præsident de protesterende for 'indenlandske terrorister', som har overtaget Seattle.

Telte optager pladsen på en græsplæne ved en park i Seattle. Foto: LINDSEY WASSON

Politiet forlod området i mandags efter mange dage med sammenstød. Siden da har demonstrationerne været stort set fredelige.

Hundredvis af mennesker er samlet for at demonstrere og holde taler.

Området har været en slagmark, hvor protesterende og politiet sloges gennem de foregående to uger.

Det fik guvernøren til at kalde på forstærkning fra den nationale garde og borgmesteren til at indføre et udgangsforbud. Det skriver BBC.

Den assisterende politichef i Seattle, Deanna Nollette, og byens politichef Adrian Diaz, bliver blokeret af demonstranterne. Foto: JASON REDMOND

Da det gik hårdest til, kastede demonstranterne molotovcockltails og andet kasteskyts mod politiet. Biler blev brændt af, og der opstod plyndringer.

I den forgangne weekend benyttede Seattles politi tåregas til at sprede demonstranterne, og det fik medlemmer af bystyret til at irettesætte politiet og beskylde dem for at være for hårdhændede.

Mandag kom så beskeden fra borgmesteren: Fjern barrikaderne og tilskod den politistation, der ligger i området.

Siden det skete, har de protesterende overtaget kontrollen med området, der er en del af byens kunstscene, hvor huspriserne har været stigende de seneste par år.

Folk samles på gaden i det område, hvor politiet ikke har adgang. Foto: NICK WOOD

De lokale medier beskriver nu en ren festival-atmosfære med poesioplæsninger, musik og biografaftener.

Mens de demonstrerende siger, at de ikke har nogen ledelse, så er bevæbnede frivillige blev set spørge folk om deres identifikation, hvis de skal ind i området.

Politiet siger, at de vil åbne området igen, så det er i øjeblikket usikkert, hvor længe den autonome zone får lov til at eksistere.