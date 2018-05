I den sydfranske region Languedoc-Roussillon ligger den befæstede by Carcassonne, der især er kendt for sin historiske middelalderfæstning. Fæstningen er en stor turistattraktion og blev i 1997 optaget på UNESCO's verdensarvliste.

Dengang så middelalderfæstningen sådan her ud:

Foto: ERIC CABANIS Foto: ERIC CABANIS

Men hvis du i dag tager et smut til Sydfrankrig for at se den historiske middelalderby, er det et lidt andet syn, der møder dig:

Foto: Armando BABANI Foto: Armando BABANI

Som billedet viser, er fæstningen nemlig blevet overmalet med skriggule cirkler. De gule cirkler er den del af den schweiziske kunstner Felice Varinis værk, og det er ikke blevet taget godt imod i det sydfranske.

Det skriver det franske medie The Local Fr.

Felice Varini fik til opgave at lave et kunstværk på slottet i forbindelse med 20 års jubilæumet for optagelsen på UNESCO's verdensarvliste, og da han netop er kendt for optiske illussioner, endte det ud med gule cirkler på det historiske slot.

Lokale borgere i området er dog ikke tilfredse:

»Carcassonnes borgere er ikke blevet hørt i denne sag. Det her ødelægger vores liv, fordi vi skal se på det hele dagen,« fortalte en lokal borger til en fransk radiostation ifølge The Local Fr.

Og det er ikke de eneste kritiske røster. Ifølge The Local Fr har nogle af borgerne forsøgt at tage sagen i egen hånd og vaske de gule cirkler væk. Uden held dog.

Selv tager Felice Varini ikke modstanden så tungt:

»Jeg har ofte mødt den her slags reaktion. Først er folk uforstående, men så ændrer meningerne sig lidt efter lidt,« udtaler kunstneren til The Local Fr.

Se lidt flere billeder af kunstværker herunder: