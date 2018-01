Se de massive ødelæggelser omkring byen Montecito i Californien i videoen herover.

Redningsfolk leder stadig efter overlevende, efter det store mudderskred, som tidligt tirsdag kostede 17 mennesker livet i det sydlige Californien. Mudderskredet tog også omkring 100 huse og mange biler med sig i mudderet.

»Jeg venter stadig og ved ingenting. Jo længere der går, uden at jeg hører fra dem... vi skal bare finde dem,« siger Kelly Wagner, hvis ældre forældres hus blev smadret af den flod af mudder, træer og kampesten, der rasede ned over kystbyen Montecito i Santa Barbara County tidligt tirsdag morgen. Det skriver nypost.com.

Stormen, der udløste mudderskredet, er for længst væk. Nu skinner solen over de hundredvis af redningsfolk, der stadigvæk har et lille håb om at finde overlevende.

Det er den anden store katastrofe, som rammer området på blot en måned. En kraftig skovbrand hærgede i en uge området i begyndelsen af december, og tvang hundredvis af indbyggere til at flygte fra flammerne.

Faktisk var skovbranden en væsentlig årsag til, at der blev udløst et mudderskred. Den jord, der før blev holdt fast af bevoksningen på skråningerne, gav nemlig efter for den store mængde regn, der fulgte med stormen.

»Vi har fået mange rapporter om redningsfolk, som falder i brønde, der er dækket med mudder, eller swimmingpools, som også er fyldt op med mudder,« siger Anthony Buzzerio, fra Los Angeles brandvæsen.

Buzzerio har anført et hold på 14 brandmænd og seks hunde gennem de tykke forhindringer. De reddede tre mennesker i onsdag, men de fandt også to døde. Det bragte tabstallet op på 17.

Ifølge Bill Brown, sheriffen i Santa Barbara County, er 17 mennesker stadig savnet,

Omkring et dusin mennesker er indlagt på hospitalet i Santa Barbara, fire af dem er kritisk såret, siger Dr. Brett Wilson.

»Du kan end ikke begribe, hvad disse patienter måtte igennem, for til sidst at ende på hospitalet,« siger Wilson.

Mudderskredet ødelagde 100 huse og skadede yderligere 300, oplyser Santa Barbara County. Otte kommercielle ejendomme blev ødelagt, og 20 beskadiget.

Omkring 500 brandfolk og andre redningsfolk er i gang med eftersøgningen i Montecito, et velhavende område med 9000 indbyggere nordvest for Los Angeles. Folk som Opera Winfrey, Rob Lowe og Ellen DeGeneres har deres hjem i Montecito.

Helikoptere er blevet brugt til at redde flere end 50 personer, der var strandet på hustage, hvor de havde søgt tilflugt.