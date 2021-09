Han havde været på McDonald's mange gange før.

Men det seneste besøg gjorde så stort et indtryk, at den 27-årige englænder Simon Robinson nu overvejer at sige farvel til bacon for altid og blive veganer.

Da Simon Robinson kom hjem med en baconsandwich fra den lokale McDonald’s nær den nordengelske by Gateshead, skilte han som altid lige sandwichbollerne forsigtigt ad for at se, hvor mange stykker bacon, han havde fået.

»Jeg åbner altid for at tjekke, hvad der er inde i, fordi jeg har OCD (Obsessiv Compulsive Disorder, tvangstanker/tvangshandlinger, red.),« siger han til mediet Indi100.

Fandt mystisk knop på på sin bacon. Foto: Privat foto Vis mere Fandt mystisk knop på på sin bacon. Foto: Privat foto

På en af baconskiverne var der en knop, som Simon Robinson er ret sikker på var en brystvorte fra bugen af en so.

McDonald’s er overbeviste om, at det ikke er tilfældet.

Men selvom fastfood-mastodonten afviser, at der skulle være tale om en brystvorte, har oplevelsen gjort så stort et indtryk på Simon Robinson, at han formentlig har spist sin sidste baconsandwich.

»Det var oprørende at åbne den. Jeg er helt færdig med kød. Så meget, at jeg overvejer at blive veganer,« siger han.

Simon Robinson har klaget til McDonald's over oplevelsen.

»Jeg ved, at der kan være brystvorter på bugen af et svin. Men jeg bad ikke om en svinebug-sandwich. Jeg bestilte en baconsandwich.«

Simon Robinson var dog i første omgang ikke mere chokeret, end at han fjernede baconskiven med knoppen og spiste resten af sandwichen.

En talsperson fra fastfoodkæden siger til Indi100, at McDonald’s er ganske overbeviste om, at kunden tager fejl, da bacon ikke skæres fra udskæringer fra svinenes bug.