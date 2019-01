95.000 europæere har hidtil klaget over brud på de databeskyttelsesregler, som trådte i kraft i EU i maj 2018.

Borgerne i Europa er blevet opmærksomme på deres rettigheder, når det gælder databeskyttelse.

I hvert fald har 95.000 europæiske borgere klaget til deres nationale datatilsyn, siden EU's nye regler for databeskyttelse - også kendt som GDPR - trådte i kraft i maj.

Det oplyser EU-Kommissionen på baggrund af tal fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd.

Fire EU-kommissærer udtrykker i en fælles erklæring forud for den årlige datasbeskyttelsesdag 28. januar tilfredshed med de mange klager.

- Vi er allerede begyndt at se de nye reglers positive virkninger. Borgerne er blevet mere bevidste om betydningen af databeskyttelse og deres rettigheder.

- De er begyndt at udøve disse rettigheder, og det kan de nationale datatilsyn nu se i deres daglige arbejde, hedder det i erklæringen.

De hyppigst indgivne klager drejer sig om telemarketing, salgsfremmende e-mails og videoovervågning.

EU's nye regler trådte i kraft 25. maj 2018. Reglerne skal sikre, at persondata bliver indsamlet og opbevaret uden risiko, og at det bliver gjort i tråd med særlige regler.

Hos Forbrugerrådet Tænk får de ikke flere henvendelser fra forbrugerne end tidligere. Men det har en helt naturlig årsag, vurderer seniorjurist Anette Høyrup.

- Det er ikke noget, vi er begyndt at mærke endnu. Jeg tror, at forbrugerne ved, at de skal en tur forbi datatilsynet, siger hun.

Anette Høyrup er enig i kommissærernes udlægning af betydningen af de mange klager.

- Det er et højt tal, så det tyder på, at forbrugerne er blevet klar over, at de har fået nogle bedre rettigheder.

Hidtil har de mange klager blot resulteret i tre bøder. Den største er kommet fra det franske datatilsyn, som har givet Google en bøde på 50 millioner euro, over 370 millioner kroner, for at have brudt EU's regler for databeskyttelse.

Men også det har formentlig en logisk forklaring, mener Anette Høyrup.

- De har ikke afgjort 95.000 sager allerede. Tre lyder umiddelbart som et lille tal, men jeg tror simpelthen, at det er, fordi sagerne ikke er færdigbehandlet, siger hun.

Hun forventer, at der nok skal komme flere bøder, i takt med at sagerne bliver behandlet.

