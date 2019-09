Demokrater har kaldt indholdet af en whistleblower-klage for bekymrende. Torsdag kan den blive offentliggjort.

Indberetningen fra en whistleblower, der står i centrum af sagen om præsident Donald Trumps telefonsamtale med Ukraines præsident, Volodomir Zelenskij, står til at blive offentliggjort.

Det skriver flere amerikanske medier, blandt andet CNN.

Tre anonyme kilder fortæller til mediet, at den kan blive offentliggjort torsdag morgen amerikansk tid - altså i løbet af torsdag eftermiddag dansk tid.

Sent onsdag aften amerikansk tid meddelte det republikanske medlem af efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus Chris Stewart, at klagen var blevet frigivet til offentliggørelse og altså ikke længere fortroligstemplet.

Det skrev han på Twitter.

Klagen fra den unavngivne ansatte i den amerikanske efterretningstjeneste blev indgivet i august.

Heraf fremgår det angiveligt, at Trump har haft opkald med en "udenlandsk statsleder", og at opkaldet har vakt bekymring - den udenlandske statsleder har senere vist sig at være Zelenskij.

I telefonopkaldet har Trump angiveligt forsøgt at presse den ukrainske regering til at finde snavs på tidligere vicepræsident Joe Biden og hans søn Hunter Biden.

Sagen førte tirsdag til, at formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, igangsatte en rigsretsproces mod præsidenten.

En række demokratiske kongresmedlemmer, som har set klagen, kalder indholdet bekymrende.

Klagen blev onsdag gjort tilgængelig for medlemmer af efterretningsudvalgene i Kongressen.

