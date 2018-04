James Comey er ikke alene Donald Trumps værste fjende. Han er også modeikon.

I den seneste uges tid har den forhenværende FBI-chef James Comey været overalt i det amerikanske mediebillede.

Efter udgivelsen af sin opsigtsvækkende bog 'A Higher Loyalty', hvori han giver præsident Donald Trump tørt på, har James Comey givet ikke færre end 17 store interview bl.a. til CNN, MSNBC, New York Times, NPR (USAs største radiostation, red.) og The Late Show With Stephen Colbert. Og det er ikke kun FBI-chefens kritik af præsidenten, der har vakt opsigt.

Således kan ét af USAs mest populære modehuse Joseph A. Bank melde om en pludselig fordobling af online-salg af jakkesæt, sorte herresko og vinrøde slips. I kæder som Macy's og JC Penny er tendensen ifølge avisen Washington Post den samme. Og på avisen New York Times er modeskribent Vanessa Friedman ikke i tvivl om årsagen.

»Uanset om du hader eller elsker James Comey. Han er en polariserende figur, så der er ret få, der tør stille sig ved siden af ham eller over for ham. Ikke alene er manden over to meter høj (to meter og syv centimeter, red.). Han er også klædt så perfekt, at han får alle omkring sig til at ligne overskårne bumser,« siger Friedman, der netop har skrevet en Comey-historie under overskriften 'The Model G-Man'.

I sin bog nævner James Comey flere gange, at Donald Trumps slips altid er for lange. Og den slags mode-faux-pas er der ingen, der kan gribe FBI-chefen i.

»Han får folk til at tænke på klassiske figurer som James Cagney i filmen 'G-Men' og Kevin Costner i filmen 'The Untouchables'. Og den sans for stil smitter af. Alle mænd vil ligne James Comey,« lyder det fra Vanessa Friedman.