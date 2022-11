Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To kvinders snedige forsøg på at smugle en stor mængde kokain fra Columbia til Europa er slået fejl.

Den ene unge kvinde blev torsdag pågrebet i lufthavnen i byen Rionegro nær Medellin, da hun forsøgte at komme på et fly til den spanske hovedstad Madrid.

Tolderne fattede imidlertid mistanke til kvindens fyldige hår – og med god grund.

Skjult under talrige hair extensions viste der sig nemlig at være skjult talrige »pølser« af kokain gemt i sort plastik, som en kvindelig tolder bevæbnet med en skruetrækker og en lille kniv bagefter kunne grave forsigtigt frem fra det kunstige hår.

På en videofilm, som det colombianske narkopoliti bagefter har frigivet, kan man se den lettere forlegne kvinde blive rippet for sine kokainlast, mens hun står klædt af til skindet med kun en hvid bh på overkroppen.

»Den kontrol, som vores mænd og kvinder gennemfører i landets lufthavne, afslørede to kvinder, der prøvede at smugle to kilo kokain gemt i hair extensions. En af dem blev pågrebet i Jose Maria Coedoba Internatinal Airport i byen Rionegro, da hun forsøgte at tage et fly til Madrid,« siger oberst Carlos Alberto Potes fra den colombianske anti-narkomyndighed.

Ifølge obersten blev den skjulte kokain afsløret, da de to kvinder indvilgede i at underkastede sig kropsscanninger i to forskellige lufthavne.

Efterfølgende viste myndighederne deres fangst på 1.950 gram kokain frem liggende på en bordplade: 34 sorte »pølser« med kokain, én hvid »pølse« og en lidt større pakke med kokain pakket ind i gennemsigtig folie. Det er ikke oplyst, hvor den store pakke var forsøgt gemt i forbindelse med smuglingen.

Det sydamerikanske land Columbia er kendt og berygtet som det land i verden, der producerer mest kokain – blandt andet til det europæiske marked af misbrugere.