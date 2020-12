Frankrigs største pædofiliskandale har fundet sin afslutning. Den 70-årige tidligere kirurg Joël Le Scouarnec er blevet idømt 15 års fængsel for blandt andet at have voldtaget sine to niecer.

Retssagen er foregået bag lukkede døre på anmodning af ofrene, men det står fast, at manden har voldtaget fire børn – ud over de mere end 300, han har ført dagbog over. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Han blev i 2017 sigtet for at have voldtaget sin nabos datter, da hun var seks år gammel. To af hans niecer blev voldtaget mellem 1989 og 1999, og endelig gik det ud over en hospitalspatient på bare fire år i 1993.

Joël Le Scouarnec fortrak ikke en mine, da dommen blev læst op ved retten i Saintes i det vestlige Frankrig. Han sad stille, med armene over kors og så sine ofre kramme hinanden i lettelse.

En fængselsbil transporterer Joël Le Scouarnec til retsbygningen i Saintes i det vestlige Frankrig. Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere En fængselsbil transporterer Joël Le Scouarnec til retsbygningen i Saintes i det vestlige Frankrig. Foto: PHILIPPE LOPEZ

Dommen kunne have været på 20 år, hvis han var blevet kendt skyldig i alle anklagerne. Han skal også være under opsyn i tre år efter at have afsonet dommen. Nu har han 10 dage til at appellere.

Dommeren sagde, at på trods af en dom i 2005 for at se på børneporno var Le Scouarmec fortsat med sit kriminelle forehavende. Det gjorde en lang straf nødvendig.

»Vi er virkeligt tilfredse... det er en fair dom,« sagde Francesca Satte, der er advokat for et af ofrene, som meldte Le Scouarnec til myndighederne i 2017.

Le Scouarmec var engang en respekteret kirurg og far til tre sønner. Men nu ser han måske frem til en ny retssag, der involverer hundreder af sager om seksuelle overfald og voldtægter.

Advokater taler sammen, inden de går i gang med retsmødet i Saintes. Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Advokater taler sammen, inden de går i gang med retsmødet i Saintes. Foto: PHILIPPE LOPEZ

Anklagerne i sagen afslører, at der under ransagninger i Le Scouarnecs hjem blev fundet arkiver, der viser op mod 312 ofre. Det er både voksne og børn, og de begynder i 1986, da han arbejdede på hospitaler i det centrale og vestlige del af Frankrig.

Politiet fandt under ransagningen ikke færre end 300.000 uanstændige billeder af mindreårige. Blandt dem var der billeder af hans to niecer.

Oprindeligt nægtede Le Scouarnec voldtægterne af de fire børn. Men under retssagen indrømmede han det.

'Det gjorde dem godt at høre,' sagde advokaten Delphine Driguez om niecerne, som nu er 35 og 30 år gamle.