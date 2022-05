De er verdensberømte. De blomstrende kirsebærtræer i japanske Kyoto. Men deres blomstring hvert forår sker tidligere og tidligere.

En ny undersøgelse har vist, at det sker på grund af dels klimaforandringer, dels på grund af den stigende befolkning.

Faktisk kommer de flotte blomster i fuldt flor allerede 11 dage tidligere, end det var sket uden klimaforandringer og menneskets boligbyggeri. Det viser resultaterne af undersøgelsen.

Sidste år skete den fulde opblomstring på den tidligste dato i den 1.200 år gamle rekord for Kyoto. Det var den 26. marts 2021.

En båd sejler i Biwakanalen i Kyoto den 28. marts 2018. Det var første gang i 67 år, der blev sejlet der. Foto: Mami Nagaoki

I år var den fulde opblomstring den 1. april 2022.

Forskerne fra det meteorologiske kontor og universitetet i Osaka forudser, at datoen for den fulde opblomstring af kirsebærtræerne bliver 17 dage før i år 2100.

»Kirsebærtræernes blomstring er en kulturelt betydningsfuld begivenhed i Japan,« siger Yasuyuki Aono fra universitetet i Osaka. Han har været med til at skrive rapporten.

De forårsfestivaler, der afholdes, mens kirsebærblomsterne springer ud, giver en væsentlig økonomisk støtte til den lokale økonomi.

Dette foto er fra 2013. Dengang varede blomstringen i Kyoto fra den 22. marts til den 2. april. Foto: EVERETT KENNEDY BROWN

For at afgøre klimaforandringens indflydelse så sammenlignede forskerne et naturligt klima – det blev simuleret af en computer – med det rigtige klima.

For at afgøre indflydelsen af opvarmningen, som er drevet af udviklingen, så sammenlignede de temperaturerne fra en vejrstation i centrum af Kyoto med temperaturerne målt på et sted på landet i Kameoka.

Temperaturen på de to steder begyndte at blive forskellig i 1940erne. Det centrale Kyoto blev hurtigere varmere, end det skete for det landlige Kameoka.