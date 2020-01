Hverken motivet eller navnet på USAs seneste kirkemorder er offentliggjort. Men én ting er sikkert, han skulle aldrig have trukket sit gevær i den fyldte kirke (West Freeway Church of Christ) i byen White Settlement, Texas.

Mindre end seks sekunder efter den unavngivne gerningmand trak sit skydevåben, lå han nemlig selv død på kirkegulvet.

I Texas må man gerne tage sin pistol med i kirke. Og to civile kirkegængere stod klar til at skyde igen.

»Det er en grusom tragedie. Men det kunne have været meget værre.«

Politiet rykkede hurtigt ud. Men før betjentene ankom, havde kirkegængerne taget loven iegen hånd. I Texas må man nemlig gerne tage sin pistol med i kirke. Foto: Stewart F. House - AFP Vis mere Politiet rykkede hurtigt ud. Men før betjentene ankom, havde kirkegængerne taget loven iegen hånd. I Texas må man nemlig gerne tage sin pistol med i kirke. Foto: Stewart F. House - AFP

Sådan sagde byens politimester ved en pressekonferrence natten til mandag, dansk tid.

Før gerningsmanden selv blev ramt, nåede han at skyde og dræbe en kirketjener og en kirkevagt.

Og ifølge USAs tragiske mordstatistik kunne det ganske rigtigt have været længt værre.

Således mistede 26 kirkegæster livet, da en bevæbnet gerningsmand i 2017 gik amok i Suyherland Springs Texas. Og den nu dødsdømte Dylan Roof dræbte ni ubevæbnede kirkegængere i Charleston, South Carolina 2015.

I White Settlement, Texas nåede en bevæbnet gerningsmand at skyde og dræbe to kirkegængere, før han selv blev skudt og dræbt. Det hele tog ifølge politiet seks sekunder. Foto: Stewart F. House - AFP Vis mere I White Settlement, Texas nåede en bevæbnet gerningsmand at skyde og dræbe to kirkegængere, før han selv blev skudt og dræbt. Det hele tog ifølge politiet seks sekunder. Foto: Stewart F. House - AFP

Alene i år er over 39.000 amerikanere blevt dræbt med skydevåben. Men istedet for at opfordre til færre våben i kirker og andre 'offentlige rum', gør den amerikanske våbenloge NRA (National Riffle Association) i dag det modsatte.

»En god person med et våben vil altid stoppe en ond person med et våben. Det beviser den heltmodige indsats i Texas,« skrev NRA således mandag på diverse sociale netværk.