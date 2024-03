15 personer er blevet dræbt under et angreb på en katolsk kirke i en konfliktpræget region i Burkina Faso.

Mindst 15 personer er blevet dræbt og 2 andre såret under et angreb på en katolsk kirke søndag i det nordlige Burkina Faso, siger præsten i stiftet Dori, Jean-Pierre Sawadogo, i en udtalelse.

- Vi bringer det til jeres opmærksomhed, at der har været et terrorangreb, som det katolske samfund i landsbyen Essakane var offer for i dag, 25. februar, mens de var samlet til søndagsbøn, skriver præsten.

Med en opfordring til fred og sikkerhed i Burkina Faso fordømmer Sawadogo "de, der fortsætter med at sprede død og ødelæggelse i vores land".

Landsbyen Essakane, hvor angrebet fandt sted, ligger i, hvad der er kendt som zonen "tre grænser". Landsbyen ligger nær grænsen mellem Burkina Faso, Mali og Niger.

Søndagens angreb er det seneste i en række angreb, som jihadistiske grupper, der er aktive i regionen, har fået skylden for.

Nogle af dem har haft kristne kirker som mål, mens andre har drejet sig om bortførelser af gejstlige.

Burkina Faso ligger i Sahel-regionen, der har været præget af en kamp mod stigende voldelig ekstremisme siden borgerkrigen i Libyen i 2011, der blev efterfulgt af en islamistisk magtovertagelse i det nordlige Mali i 2012.

Det jihadistiske oprør begyndte at sprede sig til Burkina Faso og Niger fra 2015.

Da Kaptajn Ibrahim Traorés overtog magten i 2022, var det Burkina Fasos andet kup på mindre end et år. Begge kup blev til dels udløst af utilfredshed med regeringens manglende evne til at dæmpe den jihadistiske vold.

Omkring 20.000 personer i Burkina Faso er blevet dræbt i forbindelse med konflikterne, mens over to millioner er blevet fordrevet.

