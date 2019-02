Navnene på 300 præster, der beskyldes for overgreb på mindreårige i USA, er blevet offentliggjort.

Den katolske kirke i den amerikanske delstat Texas har offentliggjort navnene på 300 præster, der beskyldes for overgreb mod mindreårige.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Overgrebene går mere end 70 år tilbage.

Størstedelen af præsterne, der er anklaget for overgreb, er døde eller blevet fjernet fra tjeneste, oplyser ærkebispesædet i Galveston-Housto, Texas.

- Biskoppen i Texas har besluttet at offentliggøre navnene, fordi det er det rigtige at gøre og for at tilbyde håb til de, der har lidt, udtaler kardinal Daniel D. DiNardo, der leder ærkebispesædet.

/ritzau/