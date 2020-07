I Australien har kriminelle flere gange i år drevet rovdrift på sårbare udvekslingsstuderende fra Kina.

Studerende, hvis familier sammenlagt er blevet franarret adskillige millioner kroner, fordi de har troet, at deres kære er blevet kidnappet. Sagerne drejer sig om såkaldt digital kidnapning.

Lige nu sidder efterforskere i staten New South Wales med otte af den type sager på bordet.

I sagerne er kinesiske studerende blevet kontaktet af personer, der på mandarin har udgivet sig for at være fra en kinesisk myndighed. Enten politiet eller ambassaden.

Et udateret billede af det, der viser en umiddelbart bagbunden personn. Billedet indgår i politiets efterforskning.

De studerende er blevet fortalt, at de skal stå til ansvar for en påstået lovovertrædelse begået i Kina. Og hvis de ikke gør det, vil det gå ud over deres familier.

Herefter er de blevet tvunget til at forfalske deres egen kidnapning og sende billeder af sig selv bagbundne til deres familier. Familierne er dernæst blevet opkrævet en løsesum.

I et af tilfældene har faren til en 22-årig kvindelig studerende overført mere end 1,4 millioner australske dollar – svarende til omtrent 6,3 millioner danske kroner. Kort forinden havde han modtaget en video af sin datter, som fremstod bagbundet.

I et andet tilfælde overførte familien til en anden 22-årig kvinde mere end 60.000 kroner efter at have modtaget en video, hvor kvinden var bundet, kneblet og havde fået bind for øjnene.

Da familien efterfølgende anmeldte sagen til politiet, fandt man den unge kvinde på et hotelværelse. Hun var i sikkerhed.

Hun havde faktisk aldrig været i fare, da kidnapningsbillederne var opstillede og ikke havde hold i virkeligheden. Kvinden var afpresset til at sende dem.

Fænomenet med virtuel kidnapning er ikke ukendt for politiet i New South Wales, men det oplyses, at antallet af sager er steget i 2020.

Så meget, at man mener, at bagmændene arbejder systematisk.

Også dette billede indgår i politiets efterforskning.

Bagmændene går ifølge politiet bevidst efter personer med kinesisk-klingende efternavne bosat i Australien.

Og selv om det ikke er alle, der falder for fupopkaldet og siden afpresningen, er de få, der gør, nok til at gøre det til en profitabel forretning.

Ifølge politiet er ofrene for afpresningen ofte så flove og skamfulde over, hvad de har gjort, at de ikke anmelder sagerne.

»De ofre for virtuel kidnapning, som vi er stødt på, er traumatiserede af, hvad der er sket, fordi de mener, de har sat sig selv og deres familier i stor fare,« lyder det fra politiet.