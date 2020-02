En video af kinesiske parkbetjente, der banker en herreløs hund til døden, spreder sig med lynets hast på de sociale medier.

Årsagen til, at hunden blev slået ihjel, er ifølge Daily Mail, at nogle kinesere frygter, husdyr kan være smittebærere af coronavirussen.

Men det er der ingen beviser for, fortæller World Animal Protection Danmarks direktør, Gitte Buchhave, med reference til WHO:

»Det er en fuldstændig uacceptabel behandling af dyr. Det er tragisk at se den mishandling af dyr, der foregår på grund frygt. Ifølge WHO er der ingen bevis for, at hunde og kæledyr kan være smittebærere af coronavirussen,« siger hun og fortsætter:

»Det er vigtigt, at det budskab kommer ud i de berørte områder, så kæledyrene ikke bliver ofre for misinformation.«

Episoden fandt sted i et lukket område i den kinesiske by Nanchong i Sichuan-provinsen.

Her fortæller Daily Mail, at der var udsendt en meddelelse om, at borgere skulle lade deres kæledyr blive inden døre af frygt for, de kan bringe smitten med coronavirus videre.

Dette kommer angiveligt efter, at en af Kinas eksperter på smitsomme sygdomme, professor Li Lanjuan, i forrige måned anbefalede, at kæledyr skulle holdes i karantæne, hvis man mistænkte dem for at have været eksponeret for coronavirus.

Her ses et stilbillede fra den video, der viser en parkbetjent dræbe en herreløs hund med en stor træpind.

Den panikagtige måde at håndtere frygten for smitten på er desværre ikke et særtilfælde, lyder det fra Gitte Buchhave.

»Desværre oplever man, at folk panikker og træffer nogle alt for hurtige beslutninger i sådan en situation, som vi står i nu,« siger hun og fortsætter:

»Men det er vigtigt, at man holder hovedet koldt og forholder sig til den information, som WHO har offentliggjort. Frygten for sygdommen må ikke gå ud over kæledyrene.«

En talsperson fra Nanhu Committee, der står for at bevogte det lukkede område, fortæller, at parkbetjentene havde fået til opgave at tage sig af hunden, da den havde bidt nogle beboere i området. Selvsamme talsperson meddeler, at de omtalte betjente har fået en reprimande for at dræbe hunden. Meningen med, at de blev tilkaldt, var, at betjentene blot skulle have indfanget hunden og bragt den til et hundereservat, lyder det.