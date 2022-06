Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mindst otte russiske og kinesiske krigsskibe er blevet set nær Japan denne uge.

Det skriver CNN.

Det sker efter pres fra de to nationer efter, at Japan har erklæret sin støtte til henholdsvis Ukraine og Taiwan.

Det japanske forsvarsministerium beretter blandt andet om at have set fem russiske krigsskibe og et russisk antiubåds-system, som sejlede gennem Tsushimastrædet, som grænser op til Japan og Sydkorea.

Forsvarsministeriet fortæller desuden, at skibene har opholdt sig nær forskellige japanske øer den seneste uge og nær Japan siden 12. juni.

Samtidig er mindst to kinesiske krigsskibe og et forsyningsskib set omkring 500 kilometer syd for Tokyo.

Ét af de skibe er det såkaldte Type 055 Destroyer-skib, som er blandt Kinas mest kraftfulde skibe.

Forsvarsministeriet melder ikke om, at der er tegn på, at Rusland og Kina koordinerer deres tilstedeværelse.

I sidste måned afholdte Japan et topmøde med USA, Indien og Australien, hvor Japan udtrykte sin støtte til Taiwan.

På topmødet meldte USAs præsident, Joe Biden, ud, at USA vil støtte Taiwan militært, såfremt Kina forsøger på at overtage landet.

Senere trak Det Hvide Hus dog udtalelsen tilbage.

Taiwan har i over 70 år været under kinesisk styre.