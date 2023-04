Venskabet mellem Kina og Rusland, og landenes to ledere, Xi Jinping og Vladimir Putin, bliver kun bedre og stærkere for hver dag.

Kinas forsvarsminister, Li Shangfu, er da også lige nu i Rusland, hvor han har holdt flere møder med Vladimir Putin.

Møder, som ifølge kinesiske statsmedier har været ganske konstruktive. Kina er således åbne for mere militært samarbejde med Rusland, som allerede har en hel del at se til på den front med deres invasion i Ukraine.

»Kina er villig til at samarbejde med Rusland for at opretholde sikkerhed og stabilitet regionalt og globalt,« skulle forsvarsministeren, ifølge de kinesiske statsmedier, have sagt mandag morgen. Det skriver VG.

Søndag aften hyldede Vladimir Putin også de to nationers militære samarbejde.

»Vi udveksler løbende informationer, som er nyttige for os, har militærteknisk samarbejde og afholder fælles øvelser til søs, lands og i luften,« lød det på et møde, skriver nyhedsbureauet RIA.

På trods af det gode forhold har Kina flere gange nægtet at sende militært udstyr til Rusland. Fredag sagde en højtstående embedsmand i Kyiv ellers, at ukrainske styrker finder flere og flere kinesiske komponenter i de russiske våben, som bruges i Ukraine.

Det skriver Reuters.

Både NATO og USA siger dog, at de ikke har fundet tegn på, at Kina sender våben til Rusland.