To kinesiske dueløbs-eksperter tog de mest moderne metoder i brug for at snyde, da de skjulte fire duer i tomme mælkekartoner og hoppede på et såkaldt bullit-tog - kinesisk eksprestog, der kan køre over 300 km/t.

Det var derfor ingen overraskelse for dem, at duerne kom hjem som de første fire og vandt en samlet pris på over en million yuan (godt 934.000 danske kroner).

Men det var dog for godt til at være sandt for dem, der havde arrangeret racet med duer i byen Shanghai, fortæller det statslige Legal Daily.

De to mænd, med efternavnene Gong og Zhang, der lavede svindelen, forsøgte at skjule deres forbrydelse ved at dræbe fuglene og opgive præmiepengene.

Duerne skal have tjekket deres ringnumre inden løbet. Foto: WANG ZHAO Vis mere Duerne skal have tjekket deres ringnumre inden løbet. Foto: WANG ZHAO

Men det var bare alt for sent. Retten i Shanghai gav de to en betinget dom på tre år for bedrageri.

Gong fik desuden en bøde på 28.000 kr., mens Zhangs bøde blev på 18.700 kr. ifølge Legal Daily.

Ifølge avisen havde de to også forbrudt sig mod konkurrencereglerne ved at bruge ældre duer i stedet for etårige, som forskrifterne siger.

Dueløbet, der blev afviklet i april 2017 fra byen Shangqui i Henan-provinsen til Shanghai på Kinas østkyst, gik over 750 km. Det skriver AFP.

En kineser pakker duerne ned efter et dueløb. Foto: WANG ZHAO Vis mere En kineser pakker duerne ned efter et dueløb. Foto: WANG ZHAO

Gong og Zhang begyndte på deres plan et år forinden, da de opdrættede duerne med to fødepunkter, et i Henan og et i Shanghai, for at gøre duerne fortrolige med begge lokationer.

Efter at have givet duerne til løbsorganisationen i Henan, tog de to kumpaner direkte til fødepunktet i provinsen, hvor de vidste, de kunne finde deres duer.

Der blev duerne samlet op, skjult i mælkekartoner, og så gik turen om bord på bullit-toget tilbage til Shanghai. Der blev de sat fri igen og kom som sagt først hjem til dueslaget alle fire.

Da fængselsstraffen blev gjort betinget, skal hverken Dong eller Zhang tilbringe tid bag tremmer.

Shanghai er i dag hovedby for duesport i Kina. De vævre flyvere kan nå op på en hastighed på cirka150 km i timen - det er kun halvt så hurtigt som et bullit-tog.