Microsoft får ikke lov at købe den amerikanske del af TikTok. I stedet ligner it-giganten Oracle en vinder.

Det kinesiske firma ByteDance har afvist Microsofts tilbud om at købe den amerikanske del af videoappen TikTok.

Det oplyser Microsoft.

I stedet har ByteDance angiveligt accepteret et tilbud fra it-virksomheden Oracle. Det rapporterer The Wall Street Journal og The New York Times, der citerer kilder tæt på aftalen.

Dette er ikke bekræftet af ByteDance, og Oracle har afvist at kommentere sagen.

En unavngiven kilde fortæller til The Wall Street Journal, at buddet fra Oracle fortsat mangler en godkendelse fra Det Hvide Hus og det amerikanske udvalg for udenlandske investeringer.

TikTok har været i fokus i en diplomatisk strid mellem USA og Kina, og den amerikanske præsident, Donald Trump, har krævet, at ByteDance, der ejer TikTok, sælger den amerikanske del af forretningen til amerikanske købere.

Trump har krævet, at en sådan aftale skal være på plads senest 15. september. Ellers vil appen blive forbudt i USA, sagde han i begyndelsen af august.

Det sker på grund af mistanke om, at Kina overvåger og indhenter data fra brugere af appen. Det udgør ifølge Trump en sikkerhedstrussel. Kina har benægtet anklagerne.

TikTok har efterfølgende sagsøgt Trump-regeringen som følge af præsidentens varslede forbud mod appen i USA.

- ByteDance har i dag informeret os om, at det ikke vil sælge TikToks amerikanske del til Microsoft, oplyser den amerikanske teknologigigant i en erklæring.

- Vi er overbeviste om, at vores tilbud ville have været godt for TikToks brugere, samtidig med at det beskyttede nationale sikkerhedsinteresser.

/ritzau/AFP