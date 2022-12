Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kina er lige nu ramt af massive demonstrationer, der er rettet mod landets præsident, Xi Jinping, og de omfattende corona-nedlukninger.

Men det lader til, at nogen forsøger at holde demonstrationernes eksistens skjult – i hvert fald for kineserne.

For når Twitter-brugere på kinesisk søger på de store kinesiske byer, hvor demonstrationerne finder sted, bliver de mødt af et væld af opslag om escortservice og porno. Noget, der bliver delt af kinesiske bots.

Det skriver The New York Post.

Air-Moving Device, som undersøger aktiviteten på Twitter, har set en stor stigning i antallet af spam-tweet, som bliver delt jævnt over hele dagen, hvilket tyder på, at det er en automatisk proces. Mange af de kontoer, som deler indholdet, er også først for nylig begyndt at tweete i så stort et omfang, som de gør nu.

Dette gør, at det ligner et forsøg på at drukne de reelle søgninger på de kinesiske byer

Det samme mener Stanford Internet Observatory.

»Vi arbejder stadig på vores egen analyse, men her er nogle gode indledende data, der peger på, at dette er et bevidst angreb for at reducere synligheden af protester i Kina,« skriver Alex Stamos, som er observatoriets leder.

Mengyu Dong, der også arbejder på Stanford Universitet, har fundet flere kontoer, som har ligget i dvale blot for at blive hyperaktive, da protesterne i Kina brød ud.

»Den her konto @amyyoung0425 kom på Twitter i november 2005, men alle dens 2.000+ tweet er sendt inden for de sidste 15 timer. Der er mange kontoer som den,« skriver hun.