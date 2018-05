Et kinesisk firma har sat en imponerende verdensrekord. De har fløjet med 1.374 droner, spredt over en hel kilometer, i et 13 minutter langt program på nattehimmelen over byen Xi'an.

UAV-firmaet (Ubemandende Flyvende Objekt) EHang Egret sikrede sig rekorden ved at benytte 156 droner flere en det amerikanske firma Intel, som fløj med 1.218 droner under vinter-OL i Sydkorea i februar.

Guinness World Record har godkendt den nye rekord. Det skriver straitstimes.com.

Dronerne indtog under deres flyvning 16 forskellige formationer i 3D. Det inkluderede en kamel, en Buddha og et højhastighedstog.

Som en del af forestillingen stavede dronerne et populært politisk slogan, og de roste landets præsident Xi Jinpings udenrigspolitik.

Kina har været bannerfører i den hurtige udvikling inden for denne sektor, og satser benhårdt på en førerposition, når det gælder fremstillingen af semikonduktorer, robotter og droner.

Firmaet EHang fik for første gang overskifter i 2016, da det offentliggjorde et koncept med en passagerdrone, som de sagde ville koste mere end 1,8 millioner kroner.

Tidligere i år har firmaet færdiggjort testene af 'køretøjet', der kan medbringe en enkelt person og flyve hele 130 km i timen.

Firmaet specialisere sig egentlig i at lave landskabsudvikling ved hjælp af droner. Men de står stadig i skyggen af det kinesiske firma SZ GJI Teknologi, som er verdens største producent af ikke-militære droner.