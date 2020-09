De er blevet godt gale i Kina. Et kinesisk universitet har nemlig udgivet nogle retningslinjer om, at kvinderne skal undgå at gå klædt i 'afslørende' tøj, mens de bevæger sig rundt på universitetets område.

Det skal de gøre 'for at undgå at friste nogen'.

Denne besked har fået det ellers konservative land til at rase, skriver nyhedsbureauet AFP.

Anbefalingen er inkluderet i en 50 punkts sikkerhedsguide, der er blevet udgivet af universitetet i Guangxi i det sydlige Kina.

Et andet af de 50 punkter handler om at gå alene ud – det bliver kvinderne opfordret til at lade være med!

»Lad være med at bære tøj og nederdele, der viser for meget, afslører jeres talje eller jeres ryg. Forsøg at begrænse fristelsen,« lyder beskeden til de nye studerende.

»På visse tidspunkter er det ikke på sin plads at bære højhælede sko.«

Da nyheden om disse guidelinjer blev spredt i denne uge, blev universitetet hamret ned af de sociale medier for at antyde, at kvinder var ansvarlige for eventuelle sexoverfald.

På Weibo (det kinesiske Twitter) skrev en bruger: 'Hvorfor er en kvindes 'frihed til at klæde sig på' dømt til at være 'en fristelse'. Det er, fordi hjerterne hos nogle mænd er urene.'

'Jeg håber, at teksten for fremtiden vil lyde: 'Nogle mænd skulle venligst korrigere deres tankegang'.'

'Kvinder er ikke blevet voldtaget endnu, men universitetet i Guangxi er klar til at udskamme dem,' skrev en anden bruger.

Temaet var blevet set af 210 millioner (onsdag 2. september), og det har fået tusindvis af kommentarer på Weibo.

Kina er begyndt at tage nogle skridt i den retning, som for eksempel den amerikanske #MeToo-bevægelse kræver.

Den første kode for civil opførsel blev vedtaget i maj i år, og den udvider definitionen af seksuel chikane.

Men det gør det alligevel svært at få retfærdighed for seksuelle overgreb, fordi samfundet endnu er for konservativt, og kvinderne er bange for at stå frem.