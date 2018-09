En lille kinesisk pige på knap to år er blevet fundet i live efter at være faret vild.

Hendes forsvinden fik landsbybeboere til at gå ud i de bakkede dale i Rong i Guangxi for at lede efter pigen. De brugte både hunde og sågar droner i deres eftersøgning.

Omkring 700 politifolk og landsbybeboere brugte dagevis på at lede efter Xiaojiao, der er den unge piges navn.

Ifølge avisen Yulin Daily, der blev citeret af South China Morning Post 4. september, var Xiaojiao ude at lege med sine søskende, da hun forsvandt ind i skoven.

Da hun ikke kom hjem til aftensmad, bad hendes far, landmanden Chen Qingran, familiemedlemmer om at lede efter hende.

Han glemte imidlertid at melde hende forsvunden.

»Vi vidste det først efter 24 timer, så vi gik glip af værdifuld tid,« siger Huang Jianfeng, der er direktør for den lokale politistation.

Politiet gik sammen med hundredevis af frivillige på jagt efter Xiaojiao. Men de havde ikke heldet med sig, selv om de ledte til sent om aftenen.

Men fredag 31. august - fire dage efter hendes forsvinden - hørte en landsbybeboer en stemme fra et område med mange buske. Politiet blev alarmeret, og da de kom til stede, fandt de Xiaojiao imellem under buskene. Hun var blevet bidt over det hele af insekter, men hun var i live. Hun blev straks hastet til en sundshedsklinik, og meldingen går på, at Xiaojiao nu er i fin form. For en af betjentene var hele situationen ikke mindre end 'et mirakel'.