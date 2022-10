Lyt til artiklen

Han blev mødt af klapsalver, da han sagde, at Kina modsætter sig taiwansk uafhængighed.

I sin åbningstale til Det Kommunistiske Parti i Kinas kongres gjorde Kinas præsident, Xi Jinping, det klart at man inden 2049 vil have indlemmet Taiwan i Kina.

Og B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg vurderer derfor, at dramaet på ingen måde er slut.

»For os i Vesten er det mest centrale Taiwan spørgsmålet. Da Nancy Pelosi var på besøg for nylig, så var der drama. Dramaet har på sin vis fortsat indtil nu. Hver uge har Kina lavet øvelser og parader med sit enorme militær rettet mod Taiwan. Spørgsmålet er så nu, hvad planen er for Taiwan.«

»Ved 100 års dagen, der skal de to være 'genforenet', sagde Xi Jinping. Spørgsmålet er så om man virkelig først ser det ske i 2049, eller har man sat tempoet op. Xi Jinping var ambivalent i sin tale, han talte om, at man ville prøve med forhandlinger med en blød fremgang. Men man ville ikke afvise at bruge hård magt. Retorikken peger dog på, at man har en form for tålmodighed.«

Jakob Illeborg udleder fra talen, at Xi Jinping allerede mener, at toget er kørt fra perronen og man er i fuld gang med at forsøge at indlemme dem.

»Man skal kigge meget rundt på, hvad der bliver sagt i Kina, for der er allerede tilbud om at investere i bolig i Taiwan. Også er der den generelle frygt for atomkrig, og meget tyder på, at Taiwan vil blive forsvaret af Vesten, hvis Kina går ind. Det er et kæmpe brændpunkt.«

Xi Jinping står til at få sin tredje periode med magten, hvilket ikke er set siden Mao Zedong. Xi Jinping ser nemlig ud til at kunne bøje kommunistpartiets regler og bibeholde sin rolle.

Men ikke alting er guld og grønne skove, for i Kina oplever man en voksende utilfredshed med den kinesiske leder.

Der har været protester forud for topmødet. Der blev hængt et banner op i Beijing, som kalder på frit valg og ordentligt demokrati.

»Det er ikke normalt, det viser, at der er en aktiv undergrund, men også at der er en stigende grad af utilfredshed i Kina, blandt andet med coronanedlukningerne.«

»Den kinesiske regerings popularitet har været reddet af økonomisk vækst, væksten er slut og mange ender med at være meget utilfreds.«