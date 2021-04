Kvinder fra det muslimske folkeslag uighurerne, som primært lever i den nordvestlige kinesiske provins Xinjiang, er under tvang blevet udsat for mindst 80 sterilisationer - hver eneste dag.

Skrækafsløringen kommer fra en 47-årig gynækolog, som er flygtet fra landet og nu opholder sig i eksil i Istanbul i Tyrkiet.

Gynækologen tilhører selv uighurerne, som der findes flere end otte millioner af i Kina.

»En masse kvinder blev hentet og anbragt på ladet af en lastbil og sendt til hospitalet,« fortæller Gülgine, som gynækologen hedder, til det amerikanske tidsskrift Newsweek.

»Proceduren med at sterilisere tog cirka fem minutter for hver af kvinderne. De græd, fordi de ikke vidste, hvad der skete med dem,« siger Gülgine, som selv har måtte lægge krop til at blive tvangssteriliseret.

Hun flygtede fra Kina til Tyrkiet i 2011 og har siden haft kontakt til mindst 150 uighuriske kvinder, som har opsøgt hende i Istanbul og fortalt, at de ikke er i stand til at få børn.

Det kinesiske styres overgreb på det muslimske mindretal i Xinjiang-provinsen er angiveligt blevet endnu værre, siden det lykkedes den 47-årige gynækolog at komme ud af Kina.

For ifølge den kinesiske stats officielle statistik er fødselsraten i Xinjiang blevet halveret i perioden fra 2017 til 2019.

Alene i 2017 blev anslået 3,12 millioner kvinder fra den nordvestlige provins udsat for et indgreb, hvor de fik opsat en spiral.

Det svarer til, at seks ud af 10 af alle kvinder i den fødedygtige alder har fået spiral.

Det fremgår ikke, om eller hvor mange af disse indgreb, som er blevet udført ved tvang.

I to af de største distrikter, hvor der lever uighurere i Kina, er antallet af nyfødte gået drastisk ned.

I perioden mellem 2015 og 2018 er fødselsraten faldet med ikke mindre end 84 procent.

Uighurerne er et af Kinas i alt 56 officielle mindretal.

Folkeslaget findes også Pakistan, Tyrkiet, Mongoliet, Kasakhstan og Kirgisistan.

I alt findes der 15 millioner uighurere, som primært er sunni-muslimer.