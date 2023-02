Lyt til artiklen

Den kinesiske luftballon, der i flere dage har svævet over USA, er nu blevet skudt ned.

Det bekræfter en officiel talsmand til CNN.

Tidligere på dagen blev luftrummet over den amerikanske østkyst ved staterne Nort Carolina og South Carolina lukket.

Ifølge det amerikanske forsvarsministerium Pentagon skete det for et 'nationalt sikkerhedsinitiativ'.

Her flyver den kinesiske ballon over Billings, der ligger i Montana. Foto: Chase Doak Vis mere Her flyver den kinesiske ballon over Billings, der ligger i Montana. Foto: Chase Doak

Nedskydning er sket lørdag aften lidt i ni dansk tid.

Luftballonen skulle angiveligt være 60 meter i diameter. Under, den nu nedskudte ballon, hang den tekniske del, der blev drevet af to solpaneler.

Ifølge CNN har USAs præsident Joe Biden godkendt missionen om at skyde luftballonen ned. Tidligere lørdag fortalte han til et pressemøde i Syracuse, at »Vi vil tage os af det«.

Den store hvide ballon blev først spottet i staten Montana ved byen Billings, hvor den ifølge det amerikanske forsvarsministerium Pentagon fløj omkring 18 kilometer over jorden. De har kaldt den for en spionballon.

New video of the Chinese spy balloon being shot down pic.twitter.com/XwRVA7s1Hu — BNO News Live (@BNODesk) February 4, 2023

Ifølge CNN skulle spionballonen først udover over vandet ved østkysten, før den kunne blive skudt ned, for vragstumperne ikke ville ramme nogen personer eller bygninger.

Nu forsøger den amerikanske kystvagt at indsamle de resterende stumper fra luftballonen, skriver CNN.

Den kinesiske ballon har udløst en diplomatisk krise mellem USA og Kina. Amerikanerne fastholder, at der tale om en spionballon. Men kineserne fortæller, at det er en meteorologiskvejrballon.

Den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken har udskudt et planlagt besøg til Kina.

Pentagon mener ikke, at luftballonen udgør en alvorlig efterretningstrussel.

»Vi vurderer, at luftballonen har en begrænset værdi fra et informationsindsamlingsperspektiv,« siger en anonym embedsmand ifølge AFP.

Kinas regering var fredag ude og undskylde til USA for, at luftballonen har forvildet sig ind i amerikansk luftrum.

Luftballonen, der af kineserne omtales som et luftskib, har været anvendt til civile meteorologiske og videnskabelige formål, oplyser det kinesiske udenrigsministerium.

Natten til lørdag oplyste Pentagon, at endnu en kinesisk luftballon er blevet set.

Denne gang over Latinamerika.

»Vi får meldinger om en ballon, som er på vej over Latinamerika. Vi anser den lige nu for at være endnu en kinesisk overvågningsballon,« siger pressesekretær Patrick Ryder i en udtalelse til CNN.

Det er uklart, hvor ballonen mere præcist befinder sig.

En embedsmand oplyser til CNN, at den ikke lader til at have kurs mod USA.

