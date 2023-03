Lyt til artiklen

Forholdet mellem USA og Kina ligger for tiden under frysepunktet, og nu er temperaturen faldet yderligere.

The Wall Street Journal kan fortælle, at det amerikanske forsvarsminister nu frygter, at kineserne er begyndt at gøre brug af en ny form for spionage.

Det nye våben skulle angiveligt være kinesisk producerede byggekraner, der skulle blive brugt til overvågning i amerikanske havne.

I de amerikanske havne står mange kinesiske kraner - også i militærets havne.

Frygten skulle gå på, at kineserne via udstyr i kranerne kan få et fuldstændig billede af, hvilke varer der kommer ind i USA, og hvilke der bliver sendt ud.

The Wall Street Journal har ingen navngivne kilder i forsvarsministeriet til historien, men de har interviewet Bill Evanin, der er tidligere højtstående medlem af den amerikanske antispionageenhed.

»Kranerne kan være det nye Huawei,« siger han med henvisning til telefonerne, der også er mistænkt for at kunne spionere i Vesten.

Ifølge Evanin kan den viden, kineserne kan samle fra kraner, bruges til at bringe uorden i verdenshandlen.

Forsvarsministeriet er i gang med at undersøge flere kraner.

Mandag reagerede det kinesiske udenrigsministerium på spionagehistorien.

»Beskyldningerne er overdrevne paranoide og vil kun vildlede de amerikanske borgere,« hedder det i en udtalelse.

For nylig skød amerikanerne flere kinesiske balloner ned. De skulle indeholde spionageudstyr. Ifølge kineserne var det dog vejrballoner, der var kommet ud af kurs.

Om man nu også skal til at pille kraner ned på havnefronterne, må tiden vise.