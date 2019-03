Salg af biler, der kun kører på fossilt brændstof, forbydes fra 2030 i provins med tilnavnet Kinas Hawaii.

Som den første kinesiske provins har Hainan officielt sat dato på, hvornår man vil stoppe salget af benzin- og dieselbiler.

Provinsen, der hovedsageligt består af den store Hainan-ø i det sydligste Kina, vil fra 2030 forbyde salget af alle biler, der udelukkende kører på fossilt brændstof.

Det oplyser den lokale regering.

Tilbage i 2017 annoncerede det kinesiske styre en plan om at udfase benzin- og dieselbiler.

Der blev dog ikke sat en dato for planen.

Formålet med udfasningen er at skære ned på forureningen i landet samt at begrænse landets afhængighed af at importere olie.

Hainan-provinsen tiltrækker mange turister og er kendt som Kinas svar på Hawaii. Årsagen er de mange tropiske strande og hoteller i området.

Kina er blandt de førende lande inden for udviklingen af elektriske biler.

Hundredvis af nationale bilproducenter er dukket frem de seneste år.

Den kinesiske regering har samtidig givet masser af økonomiske tilskud for at få landets bilejere til at skifte til nye energidrevne køretøjer.

Blandt de nye køretøjer er både elbiler, hybridbiler og brintbiler.

Hainan-provinsen vil indlede sit farvel til fossile brændstoffer ved at erstatte en række køretøjer med nye energidrevne køretøjer.

Det drejer sig om gamle regeringsbiler, offentlige busser og taxaer.

Senere skal det også omfatte turistbusser, lejebiler og små lastbiler.

/ritzau/AFP