Den kinesiske provins Sichuan vil nu droppe restriktioner for at komme landets faldende fødselstal til livs.

I øjeblikket tillader myndighederne i Sichuan kun ægtepar at registrere fødsler af op til to børn, men fra 15. februar kan alle borgere – også ugifte forældre – registrere sig helt uden et loft for antallet af børn, skriver CNN.

En embedsmand fra Sichuans sundhedskommission har til lokale medier berettet om, at lettelserne har til formål at beskytte enlige mødres rettigheder – ikke at tilskynde ugifte til at blive forældre.

I en pressemeddelelse oplyser kommissionen, at politikken vil fremme »langsigtet og afbalanceret befolkningsudvikling«.

I Kina er fødselsregistrering ofte påkrævet for at forældre kan få adgang til forskellige fordele såsom barsel. Det er også nødvendigt at få et husstandsregistreringsdokument, der giver børnene adgang til social velfærd, såsom sundhedspleje og uddannelse.

De nye regler vil altså medføre, at enlige forældre i Sichuan ligeledes får adgang til den slags ydelser, som ellers tidligere var forbeholdt ægtepar.

Sichuan er hjemsted for mere end 83 millioner mennesker og er den femtemest folkerige provins i Kina.

Andre provinser, såsom Guangdong og Shaanxi, har ligeledes indført lempelser på området.

Det politiske skifte kom, efter Kinas befolkningstal sidste år faldt for første gang i mere end seks årtier – til stor bekymring for politikere.

Tilbage i 2015 skrottede regeringen i Beijing landets årelange – og meget kontroversielle – etbarnspolitik efter at have indset, at begrænsningen bidrog til en hurtigt aldrende befolkning og skrumpende arbejdsstyrke, der kunne have konsekvenser for landets økonomiske og sociale stabilitet. I stedet tillod man ægtepar at få to børn.

Foruden en kort optur i 2016 fortsatte den nationale fødselsrate dog med at falde, hvilket betød, at politikere lempede grænserne for fødsler yderligere i 2021 og tillod tre børn.