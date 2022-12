Lyt til artiklen

Der er voldsomme protester i Kina i øjeblikket.

Landets hårde coronarestriktioner, der har tvunget folk i isolation i ugevis, har hen over weekenden ført til store og stærkt voksende protester rundt i Kina.

I Shanghai kræver demonstranterne tilmed, at Kinas leder, Xi Jinping og det kinesiske kommunistparti træder tilbage, mens de i deres kampråb ytrer ønsker om demokrati og menneskerettigheder.

Det har fået kinesisk politi til at begynde med at lave tilfældige 'tjeks' på kinesiske borgeres telefoner for at se, om de har forbudte, udenlandske apps installeret på deres telefoner.

Særligt Twitter, Instagram og Teleport bruges af protesterne til at organisere og dokumentere protesterne.

People being forced to delete photos by the police today at the of the last two days of protests #shanghai #china pic.twitter.com/VS1kFSoh3x — Edward Lawrence (@EP_Lawrence) November 28, 2022

Twitter, Instagram og Telegram er nemlig forbudte at have installeret på sin telefon i Kina. Men appsene kan tilgås med en VPN (en slags tjeneste, der skjuler IP-adressen, red).

Det skriver Business Insider og The Wall Street Journal.

»Det har været katten efter musen at forsøge sig med at kunne kommunikere til den frie verden,« sagde CNBC rapporter Eunice Yoong i et live interview tirsdag.