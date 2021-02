Flere end 80 personer er blevet anholdt i Kina for at fremstille og sælge falske coronavirusvacciner. Nogle af dem er blevet solgt til andre lande.

Politiet slog til i Beijing og i provinserne Jiangsu og Shandon. De afslørede folk, der solgte en simpel saltvandsopløsning som en rigtig vaccine mod covid-19.

De har været aktive siden september, hvor de falske vacciner var til salg både lokalt og i udlandet. Flere end 3.000 'vacciner' blev beslaglagt, oplyser nyhedsbureauet Xinhua. Det skriver Sky News.

»Kina har allerede rapporteret om situationen til de relevante lande,« siger en talsmand for udenrigsministeriet.

Den falske vaccine mod coronavirus. Foto: Affotograferet fra video

I forvejen har Kina strammet op på sikkerhedsregulativerne, og de har gjort fængselsstraffene længere for dem, som bliver fanget for at lave falske vacciner.

I 2016 anholdte kinesisk politi to personer, som var involveret i at sælge millioner af vacciner, der ikke var blevet opbevaret korrekt, til hele landet.

Siden coronavirusudbruddet har tilliden til vaccinerne generelt været høj. Kineserne har meldt, at mindst syv nye versioner af vacciner mod covid-19 på vej.

En vaccine er allerede godkendt til brug i Kina. Den er produceret af det statslige Sinopharm.

De har, sammen med andre kinesiske firmaer, lavet aftaler med eller doneret vacciner til mindst 27 lande.