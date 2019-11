Et billede af en ung kvinde på et fly, der smilende poserer foran kameraet og laver V-tegnet.

Det lyder måske ikke umiddelbart særligt kontroversielt, hvis det da ikke var for den lille detalje, at kvinden sidder på kaptajnens plads i cockpittet.

Og ikke nok med det: Flyet er i luften og fyldt med passagerer.

Uheldigvis for piloten, som inviterede den unge kvinde med i cockpittet, så lagde hun billedet på det kinesiske sociale medie Weibo med teksten:

'(Jeg er) taknemmelig over for piloten! Jeg er virkelig så spændt!'

Billedet stammer fra en indenrigsflyvning med det kinesiske selskab Air Guilin i januar i år, men da en kinesisk luftfartsblogger fik øje på det i denne uge, gik det hurtigt.

Billedet spredte sig som en steppebrand på de sociale medier, og så fik sagen konsekvenser.

I en udtalelse fra luftfartsselskabet mandag lyder det, at den unavngivne pilot nu er blevet suspenderet fra at flyve på livstid, skriver CNN og BBC.

A captain of Air Guilin was banned from flying for life after allowing a young lady to sit and take a selfie inside the cockpit while the aircraft was flying. https://t.co/WaeIRqNWz0 pic.twitter.com/mnBL2ElBC5 — Global Times (@globaltimesnews) November 4, 2019

Selskabet understreger, at passagerernes sikkerhed kommer før alt andet, og at man har 'nultolerance over for enhver uprofessionel eller upassende opførsel, som kunne sætte flysikkerhedens på spil.'

Kvinden var - ifølge sitet Chinese News Service - en kinesisk studerende, som er i gang med at uddanne sig til stewardesse på et turistsuniversitet i Guilin.

Det er ikke første gang, en kinesisk pilot bliver taget i at overtræde reglerne. I 2018 blev en pilot suspenderet i et halvt år, fordi han tre gange under en flyvning med et fly fra Donghai Airlines inviterede sin kone ind i cockpittet.

Reglerne for adgang til piloternes aller helligste blev skærpet efter terrorangrebet i New York 11. september 2001.