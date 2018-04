En såkaldt "shitstorm" har ramt det kinesiske sociale medie Sina Weibo, der nu dropper homoforbud.

København. Det kinesiske, sociale medie Sina Weibo, populært kaldet "Weibo", har meddelt, at det alligevel ikke vil indføre et kontroversielt forbud mod homoseksuelt indhold.

Det skriver de britiske medier BBC og The Guardian.

Beslutningen er meddelt mandag, efter at det populære kinesiske medie har fået massiv kritik af dets brugere.

Platformen, der er en kinesisk pendant til det sociale medie Twitter, meddelte i fredags, at alle opslag med indhold, der relaterede sig til homoseksualitet, ville blive fjernet.

Ifølge mediet ville man "rydde op" og i tre måneder fjerne alle videoer, tekster og tegninger, der relaterer sig til porno, vold og homoseksualitet.

- Dette er for at sikre et rent, harmonisk samfund og miljø, skrev det sociale medie i en pressemeddelelse ifølge BBC.

Da meddelelsen blev sendt ud, havde Weibo allerede fjernet 50.000 opslag, oplyste mediet.

Brugerne af Sina Weibo svarede igen på oprydningskampagnen ved at bombardere det med beskeder under hashtaggene #iamgay og #iamgaynotapervert - på dansk #jegerhomoseksuel og #jegerhomoseksuelikkepervers.

Mange brugere har mindet mediet om, at homoseksualitet blev afkriminaliseret i kinesisk lovgivning i 1997 og fjernet fra regeringens liste over mentale sygdomme i 2001.

Som reaktion på kritikken fra brugerne oplyser Sina Weibo mandag, at "oprydningskampagnen" ikke længere vil inkludere homoseksuelt indhold.

I stedet vil man kun fjerne pornografisk og voldeligt indhold.

- Tak til alle for diskussionen og jeres forslag, skriver Sina Weibo til brugerne ifølge The Guardian.

Selv om Sina Weibos homoseksuelle brugere mandag har fået oprejsning i sagen, er det generelt svært at være homoseksuel i Kina.

Ifølge en spørgeundersøgelse foretaget af FN i 2016, var kun fem procent af de adspurgte homoseksuelle sprunget ud. Langt de fleste gemmer deres seksualitet eller lever under jorden, skriver The Guardian.

/ritzau/